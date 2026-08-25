Siracusa

Aggrediscono titolare di un locale e minacciano i carabinieri, arrestati

All'arrivo dei Carabinieri l'uomo ha aggredito e minacciato anche gli operanti, supportato dal 27enne suo conoscente

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne e un 27enne per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 35enne è stato denunciato anche per lesioni personali aggravate commesse nei confronti di un 34enne mentre il 27enne per porto abusivo di arma bianca.

Sabato sera i Carabinieri dell’Aliquota Operativa sono intervenuti ad Augusta, in un negozio di Viale Italia, poiché il 35enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva aggredito il titolare dell’attività. All’arrivo dei Carabinieri l’uomo ha aggredito e minacciato anche gli operanti, supportato dal 27enne suo conoscente. Nel corso della perquisizione personale il 27enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Entrambi con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, sono stati arrestati. 

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