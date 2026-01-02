Siracusa

Gestivano il monopolio della droga nel siracusano: sei arresti

Gli arrestati, di età compresa tra i 32 e i 46 anni, tra cui una donna, sono ritenuti gravemente indiziati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Questa mattina a Siracusa, Catania e Civitavecchia, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania che ha coordinato le indagini, i Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, coadiuvati in fase esecutiva dai Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, hanno arrestato sei  persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il  Tribunale di Catania.

Gli arrestati, di età compresa tra i 32 e i 46 anni, tra cui una donna – ferma restando la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna – sono ritenuti gravemente indiziati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’ordinanza è stata notificata a due degli indagati presso le case circondariali di Siracusa e Civitavecchia, dove sono ristretti per altra causa.

I soggetti raggiunti dalla misura cautelare della custodia in carcere sono SCIRE’ Simone e PICCIONE Giovanni; agli arresti domiciliari vanno PRIVITERA Fabio, CARBE’ Paolo, BRAMANTE Nardina, e ZITO Flavio.

    L’operazione odierna si inserisce in una più ampia attività d’indagine che, il 10 dicembre 2025, ha già portato all’arresto di 11 persone appartenenti ad un gruppo criminale attivo ed operante nel siracusano che gradualmente aveva acquisito il monopolio del traffico di sostanze stupefacenti in città, in particolare in un quartiere attiguo alla locale stazione ferroviaria, e al sequestro di beni mobili e immobili, per un valore complessivo di oltre 500.000mila euro.

    Sulla richiesta di applicazione della misura cautelare a carico degli odierni sei arrestati, il G.I.P. si era riservato di decidere a seguito dell’interrogatorio preventivo degli indagati, alcuni dei quali ritenuti il canale di approvvigionamento dell’organizzazione e altri spacciatori al servizio del sodalizio: per due di essi è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre gli altri  quattro sono stati sottoposti agli arresti domiciliari 

    0 commenti

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
    Ultima uscita
    Vai all'edicola digitale
    Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
    Pagina 1 di 11
    Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
    banner omnia congress
    banner leonardo

    Ultime Notizie

    Ultime Notizie

    Evade dai domiciliari per mettere a segno furti in alcuni B&b: arrestato
    di Gioacchino Schicchi

    L’anno che verrà: tutti gli appuntamenti per Agrigento nel 2026
    Mafia

    “Appalti truccati favorendo la mafia”, sequestrato un milione di euro a due fratelli
    Siracusa

    Gestivano il monopolio della droga nel siracusano: sei arresti
    Trapani

    Sorpreso a bordo di un furgone con una pistola calibro 38, arrestato
    Catania

    Sala giochi abusiva, maxi sequestro di slot machine
    banner italpress istituzionale banner italpress tv