Gravi carenze igienico-sanitarie, chiuso ristorante a Siracusa

“Gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali” sono state riscontrate dai carabinieri del Nas di Ragusa negli ambienti adibiti alla preparazione e al deposito di alimenti di un’attività di ristorazione di Siracusa. Il direttore del dipartimento di Prevenzione medica dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha emesso un’ordinanza di immediata sospensione dell’attività per mancanza dei requisiti minimi d’igiene previsti dalla normativa vigente. Il legale responsabile è stato segnalato all’Autorità amministrativa competente e nei suoi confronti è stata elevata una sanzione di 1.000 euro. “Analoghi controlli sono in programma nei prossimi giorni in tutto il territorio provinciale”, spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.