Moto contro furgone, morto 56enne

Un uomo di 56 anni e’ deceduto per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Statale 114 tra Siracusa e Priolo. Il 56enne era in sella alla sua moto, quando, per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia municipale di Priolo, ha avuto un impatto con un furgone.

La vittima e’ stata trasportata con l’elisoccorso nell’ospedale Cannizzaro di Catania, ma i medici non hanno potuto far nulla per strapparla alla morte. L’uomo e’ deceduto nelle ultime ore. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e disposto il sequestro dei mezzi.