Pregiudicato 57enne denunciato per evasione dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Avola, nel corso dei controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 57enne per evasione. L’uomo, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio e sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato trovato presso l’abitazione all’atto del controllo.