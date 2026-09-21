Siracusa

Pregiudicato 57enne denunciato per evasione dai carabinieri

L’uomo, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio e sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato trovato presso l’abitazione all’atto del controllo

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Avola, nel corso dei controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 57enne per evasione. L’uomo, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio e sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato trovato presso l’abitazione all’atto del controllo.

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