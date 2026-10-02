Rubano 2.5 tonnellate di tubi in ferro da un cantiere, tre denunce

I carabinieri della stazione di Priolo Gargallo (Siracusa) hanno denunciato tre uomini di 53, 50 e 31 anni, tutti originari di Melilli, con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di furto presentata dal responsabile di un cantiere nella zona industriale di Priolo Gargallo. Gli investigatori dell’Arma sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e identificare gli autori. I tre, dopo aver forzato la recinzione del cantiere, avevano portato via 2.500 chili di tubi in ferro per poi allontanarsi a bordo di un camion. Fondamentali per la loro identificazione sono state anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona. La refurtiva è stata recuperata a Melilli, dove i tre l’avevano già rivenduta, e restituita al proprietario.