Messina

Dipinto del 700 rubato 38 anni fa, carabinieri lo restituiscono alla comunità religiosa

Il definitivo ritorno del prezioso bene d'arte sacra alla sua comunità d'origine dopo 38 anni dal furto

Pubblicato 7 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Palermo hanno restituito alla Chiesa di San Domenico in Rapano, frazione del Comune di Rometta (ME), un dipinto raffigurante la “Madonna con Bambino, fra Santi e Angeli”. L’opera, attribuita alla scuola siciliana del XVIII secolo, era stata asportata dal luogo di culto il 25 marzo 1988. La cerimonia di consegna si è svolta il 1° ottobre 2026 alla presenza dell’Arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela e Archimandrita del SS. Salvatore, sancendo il definitivo ritorno del prezioso bene d’arte sacra alla sua comunità d’origine dopo 38 anni dal furto.

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