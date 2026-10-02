Era ricercato per riciclaggio, arrestato dalla polizia

Gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo (Trapani) hanno proceduto al rintraccio ed alla cattura di un cittadino marocchino, con precedenti di polizia e penali, nei cui confronti era stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova. L’uomo, già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, è stato riconosciuto colpevole del delitto di riciclaggio, dovendo espiare pertanto la pena detentiva definitiva di anni 1 e mesi 3 di reclusione. A seguito di una mirata attività di ricerca, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Alcamo riuscivano ad individuare il soggetto mentre si accingeva ad allontanarsi dalla città a bordo della propria autovettura. L’intervento tempestivo del personale della Polizia di Stato consentiva di procedere al suo rintraccio e all’esecuzione dell’ordine di carcerazione. Al termine degli adempimenti di rito, l’interessato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Trapani.