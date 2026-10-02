Trapani

Era ricercato per riciclaggio, arrestato dalla polizia

Deve espiare pertanto la pena detentiva definitiva di anni 1 e mesi 3 di reclusione

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo (Trapani) hanno proceduto al rintraccio ed alla cattura di un cittadino marocchino, con precedenti di polizia e penali, nei cui confronti era stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova. L’uomo, già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, è stato riconosciuto colpevole del delitto di riciclaggio, dovendo espiare pertanto la pena detentiva definitiva di anni 1 e mesi 3 di reclusione. A seguito di una mirata attività di ricerca, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Alcamo riuscivano ad individuare il soggetto mentre si accingeva ad allontanarsi dalla città a bordo della propria autovettura. L’intervento tempestivo del personale della Polizia di Stato consentiva di procedere al suo rintraccio e all’esecuzione dell’ordine di carcerazione. Al termine degli adempimenti di rito, l’interessato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Trapani. 

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