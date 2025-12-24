Siracusa

Si spaccia per Carabiniere per truffare una 54enne: arrestata

I veri Carabinieri, hanno arrestato la complice 31enne proprio quando, spacciandosi per “marescialla dei carabinieri”, si è recata a casa della vittima per ritirare altri gioielli

Ad Avola i Carabinieri hanno arrestato una 31enne catanese, autrice di una truffa aggravata. La donna, unitamente ad almeno un complice in corso d’identificazione, si è resa responsabile di una truffa nei confronti di una 54enne di Avola.

La vittima, contattata telefonicamente da un sedicente carabiniere che le aveva chiesto di raccogliere tutti i soldi e i monili in oro che aveva in casa asserendo che il marito era stato fermato per rapina ed era necessario verificare che non avesse la refurtiva, tenuta costantemente al telefono dall’uomo, ha inizialmente consegnato una parte dell’oro a un complice presentatosi a casa quale “carabiniere”. Successivamente, prima di un’ulteriore consegna di denaro, si è resa conto della truffa di cui era vittima e ha chiamato i veri Carabinieri che, prontamente intervenuti, hanno arrestato la complice 31enne proprio quando, spacciandosi per “marescialla dei carabinieri”, si è recata a casa della vittima per ritirare altri gioielli. La truffatrice è stata arrestata e associata alla casa circondariale “Piazza Lanza” di Catania.

