Siracusa

Smantellata piazza di spaccio, tre arresti

Si tratta di un uomo, un 40enne originario del Marocco e residente ad Avola, e le due donne, siracusane, rispettivamente di 44 e 41 anni

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno smantellato una piazza di spaccio in via Bainsizza e tratto in arresto due donne e un uomo per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.  L’uomo, un 40enne originario del Marocco e residente ad Avola, e le due donne, siracusane, rispettivamente di 44 e 41 anni, tutti con precedenti penali e di polizia, sono stati sorpresi all’interno di un appartamento di via Bainsizza con 39 dosi di crack, denaro contante e materiale vario per il confezionamento delle dosi e lo spaccio.

L’intervento è scattato dopo che i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, osservando la zona per alcuni giorni, avevano notato un intenso via vai di persone intorno allo stabile, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, quella di via Bainsizza è solo l’ultima piazza di spaccio che i Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno smantellato nel giro di poco tempo, dopo quelle di via Privitera e via Costanzo, dove i Carabinieri erano intervenuti nel mese di luglio.

