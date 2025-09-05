Augusta

Sorpreso a cedere droga, arrestato giovane pusher

Segnalato alla Prefettura l'acquirente, un uomo di 51anni

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

 I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 20enne per detenzione ai fini di spaccio.

I militari hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva un involucro a un 51enne, all’interno del quale era occultato mezzo grammo di hashish. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire circa 12 grammi tra hashish e marijuana e 925 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività di spaccio.

Il 20enne è stato arrestato e il 51enne segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. L’arresto è stato convalidato. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

comitini

Dalla Regione 330mila a Comitini per bonificare due ex discariche
Apertura

Il ventenne di Raffadali morto in un incidente stradale, aperta inchiesta 
Lampedusa

Lampedusa, realizza condotta fognaria senza permessi, il sindaco Mannino: “sarà denunciato”
Apertura

Mafia, armi e droga a Licata: eseguiti accertamenti sull’arsenale sequestrato ad un pastore
Augusta

Sorpreso a cedere droga, arrestato giovane pusher
Messina

West Nile, dimessa la paziente ricoverata a Messina