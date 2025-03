Sorpreso con 120 dosi di crack, arrestato 36enne

I carabinieri hanno arrestato mercoledi’ scorso a Siracusa, un 36enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di liberta’ un 35enne. Dopo avere monitorato l’area di via Algeri e avere riscontrato un intenso via vai di giovani, sono intervenuti e, nonostante la presenza di una vedetta che ha dato l’allarme ed e’ stata poi denunciata in stato di liberta’, sono riusciti a fermare il 36enne, intento a preparare le dosi di stupefacente su un tavolino.

L’immediata perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 120 dosi di crack, 26 di cocaina e 30 di hashish, oltre a 200 euro in contanti ritenuti provento dell’attivita’ di spaccio. L’arresto e’ stato convalidato.