Trovati un chilo di cocaina e un chilo di hashish in casa abbandonata, indagini

La sostanza stupefacente sequestrata, immessa sul mercato, avrebbe consentito un guadagno di circa 110mila euro

A Floridia i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti, un chilo di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, suddivisa in 19 involucri da circa 50 grammi cadauno e 1 kg. di “hashish” suddiviso in 10 panetti da 100 grammi, nascosti all’interno di un’abitazione disabitata. 

La sostanza stupefacente sequestrata, immessa sul mercato, avrebbe consentito un guadagno di circa 110mila euro.

Siracusa

