Archivio di Stato Agrigento, per il Dantedì incontro su “La Scuola Popolare”

In occasione del Dantedì, lunedì 25 marzo 2024, ad Agrigento, presso la sede dell’Archivio di Stato (via Mazzini 185), con inizio alle ore 9, si tiene un incontro sul tema ‘La Scuola Popolare. L’Italia rinasce Repubblica e rifonda la società dell’istruzione. Il contributo della Società Dante Alighieri’, in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Agrigento. Focus dell’iniziativa sono i registri scolastici delle classi di Scuola popolare gestite dalla Società Dante Alighieri, che sono stati oggetto di studio e ricerca in occasione delle attività PCTO-Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. L’evento, di forte valenza educativa e didattica, sarà occasione per riflettere sui contesti educativi del periodo repubblicano e, in generale, sul ruolo della Scuola Popolare nel processo di rinnovato impegno per l’alafabetizzazione e l’aggiornamento professionale.