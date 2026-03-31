Trapani

Controlli negli ovili, sanzioni per violazioni sul tracciamento degli animali 

Sono state elevate sanzioni per oltre 8 mila euro al titolare di un ovile sito nella frazione di Guarrato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Paceco, unitamente a personale dell’ASP Veterinaria di Trapani, visto l’imminente arrivo delle festività pasquali hanno intensificato una serie di controlli presso alcuni ovili nei comuni di Paceco e Misiliscemi.

All’esito dei controlli, mirati a garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e del benessere animale, sono state elevate sanzioni per oltre 8 mila euro al titolare di un ovile sito nella frazione di Guarrato.

Al 44enne, titolare del bestiame, è stato contestato, oltre all’omessa registrazione del “codice stalla”, la presenza di 23 caprini privi di anello identificativo e di microchip.

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