Sport

Palma di Bronzo Coni a Santo Tirnetta: le congratulazioni del Panathlon Club Sciacca Terme 

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha riconosciuto a Tirnetta «i risultati ottenuti in qualità di tecnico sportivo», attestando non solo le sue capacità professionali, ma anche «la profonda riconoscenza per l’impegno dedicato allo sport in tanti anni».

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Il Panathlon Club Sciacca Terme esprime la propria più sincera soddisfazione per il conferimento della Palma di Bronzo al Merito Tecnico 2024 assegnata dal CONI al socio e vicepresidente Santo Tirnetta, dirigente dell’associazione sportiva Full Immersion più volte Campione Italiano di foto e video subacquea, atleta e tecnico di basket. 
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha riconosciuto a Tirnetta «i risultati ottenuti in qualità di tecnico sportivo», attestando non solo le sue capacità professionali, ma anche «la profonda riconoscenza per l’impegno dedicato allo sport in tanti anni». Un percorso costruito con dedizione, competenza e passione, che oggi riceve un meritato tributo nazionale.
L’onorificenza sarà consegnata nel corso di una cerimonia ufficiale organizzata dal Comitato Territoriale del CONI.
Il Panathlon Club Sciacca Terme si congratula con orgoglio con Santo per questo importante traguardo, certo che continuerà a rappresentare un esempio di etica sportiva, impegno e valore per tutto il movimento sportivo saccense.

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