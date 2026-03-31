In casa con pistola e quasi 10 chili di droga, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 62enne, il quale è stato trovato in possesso di una pistola e di un ingente quantitativo di droga, nascosti nella sua abitazione.

A seguito di un’attività info-investigativa, i “falchi” della Squadra Mobile hanno perquisito la casa in cui il 62enne vive insieme agli anziani genitori, nel quartiere Canalicchio.

Le ricerche all’interno dell’abitazione hanno permesso di trovare nella camera da letto dell’uomo 70 grammi di marijuana e una pistola, nascosti in un mobile. I poliziotti hanno ritenuto che l’uomo potesse avere nella sua disponibilità ulteriori sostanze stupefacenti e, pertanto, hanno controllato le altre stanze della casa. In particolare, il 62enne aveva un mezzo di chiavi nella tasca della sua vestaglia da notte. Una delle chiavi apriva un locale adibito a ripostiglio. È proprio all’interno del ripostiglio che i poliziotti hanno trovato 8 kg di marijuana, un 1,7 kg di hashish e 350 grammi di cocaina, suddivisa in dosi.

L’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti è stato posto sotto sequestro e il 62enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione abusiva di arma comune da sparo, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto in carcere a Piazza Lanza.