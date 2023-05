Festa del Monte a Racalmuto, l’11 Luglio il concerto di Alex Britti

A Racalmuto in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Monte 2023, si svolgerà giorno 11 Luglio in Piazza Umberto I il concerto di Alex Britti. Ad annunciarlo è il sindaco Maniglia e l’assessore Curto.

A pochi mesi dall’ultimo Tour sul divano decisamente più intimista,Alex Britti è anche protagonista del nuovo LIVE 2023, show che lo porta a riabbracciare il suo pubblico nelle principali arene, piazze e festival italiani per un’estate incandescente scandita dal ritmo della sua inconfondibile chitarra.

Accompagnato dalla sua band (Francesco Isola – batteria, Matteo Pezzolet – basso, Davide Sambrotta – tastiere e sequenze, Cassandra De Rosa, Oumy N’Diaye e Deborah Romano – coro) porta in scena un live coinvolgente ed energico frutto di lungo lavoro, anello di congiunzione tra passato e presente della sua storia musicale. Il pubblico delle arene, delle piazze e dei festival estivi italiani potrà lasciarsi conquistare dal sound inconfondibile, dalla leggerezza e dalle sonorità blues e rock che da sempre contraddistinguono il repertorio del chitarrista romano e godersi ogni attimo di questo show speciale, in cui ci sarà spazio solo per la musica.

RACALMUTO, martedì 11 LUGLIO,