Il maestro Giovanni Allevi incanta Agrigento, standing ovation al teatro Pirandello 

Dapprima l’incontro con gli alunni della scuola ‘Roncalli’ di Grotte poi il concerto al teatro ‘Luigi Pirandello’ di Agrigento sold out per l’occasione. Tappa del tour ‘Piano solo’ in Sicilia per il pianista Giovanni Allevi, reduce da pesanti terapie per la malattia che lo ha colpito.

Allevi ha dimostrato come la musica possa essere una forma di espressione potente, ma anche un atto di resilienza straordinario. L’apertura del concerto con ‘Aria’ e poi, a seguire, tutti i successi del pianista sino a ‘L’idea’ e ‘Luna’, brani che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio emozionale profondo.

A 55 anni, con i suoi riccioli ormai ingrigiti, Allevi mantiene l’immagine di ragazzo timido e geniale che lo ha reso un fenomeno pop. Laureato in filosofia, il maestro ha anche condiviso con il pubblico alcune delle sue riflessioni sullo stoicismo e il suo significato nel mondo contemporaneo, aggiungendo una dimensione ancora più profonda alla sua performance.