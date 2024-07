Inizia con “Antigone” la Rassegna del Teatro Classico e del Mito al Teatro dell’Efebo 

Inizia con Antigone domenica prossima 21 luglio alle ore 21:00 il ciclo di spettacoli del cartellone 2024 del Teatro dell’Efebo, organizzato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento nell’antica cava all’interno del Giardino Botanico di via Demetra. La tragedia di Eschilo, con musiche del Maestro Marco Podda, sarà portata in scena dall’Associazione Culturale Di.De Amenanos Festival.

E’ il primo dei cinque eventi compresi nella rassegna del Teatro Classico e del Mito (dal 21 luglio al 15 settembre ). Un cartellone di notevole livello artistico e culturale che segna l’inizio di un nuovo percorso di eventi di spettacolo in grado di potenziare l’offerta ricettiva turistica del nostro territorio. Un primo investimento sul turismo degli eventi in vista della scommessa culturale di Agrigento 2025.

A seguire sarà la volta di “Sette contro Tebe”, prodotta dalla stessa DiDe e in programma mercoledì 24 luglio, sempre alle ore 21:00.

Il calendario della rassegna prevede anche “Il rapimento di Proserpina o l’inganno di Venere”, messo in scena dall’associazione culturale Kairos il 27 luglio, “Kokalos”, dell’associazione Centro Cultura Mediterranea il 2 agosto, e “Icaro, il pensiero in movimento” della Agenzia spettacoli Savatteri srls, per il quale è prevista la nuova data di svolgimento del 15 settembre.