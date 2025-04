“L’officina del racconto”, torna il concorso letterario rivolto agli studenti

Arriva anche quest’anno L’Officina del Racconto, un’iniziativa rivolta alle studentesse e agli studenti di scuola media e superiore, e ai giovani del territorio delle Terre Sicane, che affianca la ventesima edizione del Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, che ogni anno si svolge a Santa Margherita di Belìce, in provincia di Agrigento, nel mese di agosto.

Da quest’anno, l’Officina del Racconto è un’iniziativa ideata e gestita dall’architetta Margherita Cacioppo, recentemente nominata coordinatrice dell’Istituzione “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”.

“Quest’anno l’Officina aspira a diventare un organismo vitale da arricchire ciclicamente, che dà valore all’attività meritoria svolta da docenti, operatori culturali, autori e autrici, ricercatori. Vogliamo che quest’Officina diventi un laboratorio di ricerca appassionata, umana, che scava in profondità anche negli aspetti più intimi degli autori, nei fatti di cronaca e nelle storie mai emerse, di quella Sicilia lontana dagli stereotipi, dai pregiudizi e dai consueti clichè”, dichiara Margherita Cacioppo, coordinatrice dell’Istituzione Tomasi di Lampedusa.

L’Officina del Racconto è rivolta a studentesse e studenti, a giovani scrittori e scrittrici delle Terre Sicane: un territorio che comprende i Comuni di Santa Margherita di Belìce, Montevago, Sambuca di Sicilia, Menfi e Caltabellotta, pensata per stimolare la lettura, la creatività e l’immaginazione mediante l’utilizzo della scrittura e dei nuovi media.

La partecipazione all’Officina del Racconto quest’anno si estende ad altri Comuni che non fanno parte delle Terre Sicane; ovvero i Comuni di Sciacca, Burgio, Partanna, Castelvetrano, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Santa Ninfa.

Nello specifico L’Officina del Racconto è rivolta alle seconde e terze classi degli Istituti comprensivi, e alle prime, seconde e terze classi degli Istituti d’istruzione superiore. La partecipazione è estesa ai giovani dai 16 ai 28 anni, sempre dei territori specificati, che non frequentano gli Istituti sopraindicati.

Scopo dell’iniziativa è promuovere e trasmettere attraverso il racconto il patrimonio artistico e culturale delle Terre Sicane e della Valle del Belìce, e scoprirne l’anima, attraverso le opere e la vita di tre grandi autori, tre scrittori, tre grandi narratori, che a loro modo hanno lasciato un segno indelebile in questo territorio.

I partecipanti al concorso potranno ispirarsi alle opere e alla vita di Giuseppe Tomasi di Lampedusa , il principe-scrittore, autore de Il Gattopardo, che scrive di Santa Margherita di Belìce, come luogo preferito della sua infanzia, nei suoi Racconti, la Donnafugata del postumo romanzo Il Gattopardo.

I partecipanti potranno ispirarsi ad Elsa Morante , scrittrice tra le più grandi del ‘900, le cui origini sono di Santa Margherita di Belìce, da parte del padre Augusto e degli zii Giuseppe e Caterina. Il critico Garboli prende in considerazione le opere della scrittrice Menzogna e Sortilegioe Il Soldato Siciliano, tratto dalla raccolta di racconti lo Scialle Andaluso, nei quali Santa Margherita di Belìce è il luogo, l’ambientazione che lega Elsa Morante alla sua controversa storia familiare.

E infine, i partecipanti potranno ispirarsi alle opere e alla vita di Danilo Dolci , sociologo, educatore e attivista, scrittore, che ha vissuto i luoghi del Belìce, colpiti dal terremoto del ’68, conducendo grandi battaglie civili e umane per i diritti dei più deboli coinvolti nella catastrofe. Molti dei racconti di Danilo Dolci, purtroppo dimenticati, sono ambientati proprio nelle Terre Sicane.

Per l’Officina del Racconto gli studenti e i giovani partecipanti dovranno realizzare degli elaborati scritti, dei testi scritti illustrati con immagini, o dei video-racconti, in forma di narrazione, intervista o inchiesta/analisi letteraria avvalendosi dell’utilizzo dei nuovi media (esempio: video reels o mini-doc). Le produzioni realizzate con l’intelligenza artificiale, opportunamente verificate da esperti e dalla giuria, risulteranno escluse.

Ogni partecipante può inviare un solo elaborato, che deve essere inedito, in lingua italiana o siciliana, incluse sperimentazioni linguistiche di ibridazione tra italiano, siciliano e/o italiano regionale di SiciliaL’iniziativa tiene conto del rispetto dei principi di inclusione culturale, gli elaborati possono essere prodotti anche in modalità espressive/comunicative in (CAA) Comunicazione Aumentativa e Alternativa.

Nella fase di documentazione e ricerca, in sinergia con l’organizzazione dell’Officina del Racconto, gli studenti e i giovani interessati potranno recarsi a Santa Margherita di Belìce per visitare liberamente o accompagnati dai docenti, i luoghi di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Complesso Filangeri Cutò, Museo della Memoria, Museo del Gattopardo, Museo delle Cere), la Biblioteca comunale Elsa Morante, e la città “vecchia” che conserva i resti del terremoto del ’68. Altre attività preliminari alla produzione degli elaborati sono liberamente proposte dall’organizzazione e indicate nel Regolamento.