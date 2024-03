Mandorlo in Fiore, il premio della stampa “Re Capriata” all’Ucraina

Quest’anno il prestigioso premio “Ugo Re Capriata”, il più antico dopo il Tempio d’Oro, istituito a partire dal lontano 1968 dall’Associazione siciliana della stampa di Agrigento, nell’ambito dell’edizione numero 76 del Mandorlo in fiore, è stato assegnato al gruppo dell’Ucraina.

“In un momento difficile per le tante guerre esplose in diverse parti del pianeta, alcune molto vicine a noi – dichiara la segreteria dell’Assostampa di Agrigento – vogliamo lanciare, da un luogo di pace e fratellanza come quello rappresentato dalla Valle dei Templi, un messaggio di speranza affinché si comprenda ancora di più quanto i conflitti arrechino sofferenza, morte e distruzione. Il premio al gruppo folclorico dell’Ucraina va a un popolo martoriato da due anni di guerra che mantiene però l’orgoglio e la speranza in un futuro senza bombe. Ma nonostante ciò le loro danze e i loro canti hanno colpito e affascinato non solo i giornalisti agrigentini ma tutti quanti hanno assistito agli spettacoli”.

Il premio, legato alla memoria del professore Ugo Re Capriata, fu assegnato per la prima volta alla Tunisia e consegnato nella terrazza del Ragno d’Oro, durante lo svolgimento della serata di gala in onore dei gruppi partecipanti al Festival internazionale del folklore. Il premio al gruppo dell’Ucraina, sarà consegnato oggi pomeriggio, domenica 17 marzo, durante la cerimonia di chiusura del Mandorlo in Fiore nella Valle dei Templi.