Natale a Siculiana 2024: ecco il programma degli eventi dal 16 dicembre al 6 gennaio

Tradizioni, cultura, musica, spettacoli, sapori e solidarietà. Prenderanno il via il 16 dicembre le iniziative del cartellone “Natale a Siculiana 2024 – Benvenuti a Kalat”. Ricco il programma di eventi promossi dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e altre associazioni del territorio.

“Anche quest’anno – dice il sindaco Peppe Zambito – abbiamo pensato a un calendario ricco di iniziative per tutti i gusti e tutte le età. L’obiettivo, oltre che allietare le festività natalizie dei siculianesi, è quello di richiamare nel nostro paese visitatori e turisti di ogni parte della provincia di Agrigento e della Sicilia. Il momento clou del programma è il ‘Natale medievale nel borgo di Kalat’, una suggestiva rievocazione storica, con momenti di spettacolo e degustazioni enogastronomiche, dello ‘sposalizio benedetto’ di Costanza Chiaramonte e Brancaleone Doria, il matrimonio storico tra i due nobili, celebrato nel 1311, grazie al quale le unioni a Siculiana sarebbero ‘benedette dalla provvidenza’. Immancabile la visita alla mostra – museo Astro, sulle origini siculianesi del mito della Formula 1 Ayrton Senna”.

Ecco il programma completo. Dal 6 al 21 dicembre, alle ore 19, con partenza da Piazza Umberto I, visite nei presepi di quartiere con musiche tradizionali a cura del gruppo Nannaredda. Il 18 dicembre, alle ore 9:30, la Banda dei Babbo Natale e degli Elfi nelle scuole. Alle ore 19, al centro sociale comunale pranzo solidale, momento di intrattenimento e giochi di società. Il 20 dicembre alle ore 12.30 pranzo di comunità, musica e animazione per gli ultrasettantacinquenni. Il 22 dicembre, alle ore 19, nel salone del Santuario del Santissimo Crocifisso inaugurazione di “Presepiando”, mostra dei presepi dei bambini visitabile fino al 6 gennaio 2025. Alle ore 17 “Natale senza barriere”, animazione, musica e solidarietà al centro sociale comunale nell’ambito del progetto “Tutti inclusi”.

Il 22, 23 e 24 dicembre, dalle ore 16 alle 19, al centro sociale comunale la “Casa di Babbo Natale”: uno spazio dedicato ai più piccoli per vivere la magia del Natale, con il gruppo musicale Jingle Harmony Band. Il 24 dicembre, al Santuario del SS Crocifisso, alle 6:30 la Novena di Natale, alle ore 23 la Veglia di Natale. Il 25 dicembre, alle ore 10, “Note di Natale per le vie del paese” a cura della banda musicale “Vincenzo Bellini”. Alle ore 11 santa Messa di Natale nella chiesa B.M.V. Immacolata e alle 18.30 nel Santuario SS Crocifisso.Il 26 e 27 dicembre “Arte presepiale” dalle ore 18 alle 21: un percorso nel centro storico di presepi artistici, da via Finestre a via Collegio. Con momenti di degustazione e intrattenimento a cura del gruppo Nannaredda. Il 28, 29 e 30 dicembre “Natale medievale nel borgo di Kalat”: rievocazione storica tra vicoli, cortili e scorci del centro storico, con spettacoli di intrattenimento e street food; ingresso via Collegio dalle ore 19:00 alle ore 21:30.

Il 31 dicembre alle ore 18 Santa Messa e canto del “Te Deum” nella chiesa San Vincenzo. Il 3 gennaio Agrigento Gospel Choir alle ore 20 nel Santuario SS Crocifisso, dirige Enza Bono. Il 4 gennaio Vasàmi, festa di comunità, con la partecipazione delle associazioni e le scuole. Premiazione concorsi rivolti alle scuole dedicati a “Giovanna D’Ambra” e “Gerlando Piro”. Nel corso della serata: esibizione di ballo a cura dell’asd Filcrazy Dance dell’insegnante Agata Mulè e del gruppo musicale Made in Yellonard. Il 5 gennaio ”Arte presepiale” dalle ore 18 alle 21, percorso nel centro storico tra presepi artistici, da via Finestre a via Collegio Il 6 gennaio, alle ore 18, la “Carovana dei re magi” con corteo storico e sbandieratori dalla via Roma a Piazza Umberto I. Per i più piccoli, dall’11 dicembre scorso e fino al 30 dicembre l’associazione Luci nel Borgo propone il progetto “Ben-essere”: un centro di aggregazione dai 6 ai 13 anni, al centro sociale comunale, dal lunedì al sabato, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, con animazione e laboratori creativi.