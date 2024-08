Premio A tutta Donna 2024 a Torregrossa, Di Bartolo, Sardo e Lombardo 

Quattro eccellenze femminili nei settori della letteratura, del cinema, del sociale e della danza/recitazione riceveranno il premio A tutta Donna, arrivato alla sua quinta edizione. Si tratta delle scrittrice Giuseppina Torregrossa, eccellenza per la letteratura, della preside Antonella Di Bartolo, eccellenza nell’impegno sociale, della performer Chiara Sardo, eccellenza giovani talenti femminili e dell’esperta del suono in presa diretta Maricetta Lombardo, eccellenza per cinema, arti sonore e visive. Il premio é nato nel 2019 da un’idea della redazione del giornale online www.atuttamamma.net, in particolare dalla giornalista Maristella Panepinto e dalla storica dell’arte e libraia Laura Ruoppolo. Negli anni, tra le vincitrici ricordiamo nomi di prima grandezza: Simonetta Agnello Hornby, Stefania Auci, Francesca Maccani, Elvira Terranova, Annamaria Picozzi, Laura Anello, Giusina Battaglia, Valeria Raciti, Maria Rosa D’Anna. La giuria del premio quest’anno è capitanata dalla scrittrice Ester Rizzo. Il premio letteratura é stato votato insieme alle socie del Club del libro alla londinese a Palermo. L’appuntamento sarà il 5 settembre alle 18.30 all’oratorio di Santa Cita, dove saranno presenti le premiate, che dialogheranno con la giornalista Maristella Panepinto, con la saggista Maria Oliveri e con la scrittrice Ester Rizzo. Ingresso libero fino a esaurimento posti