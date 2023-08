“Un’orchestra a sei corde”. Concerto a Sciacca del chitarrista Francesco Buzzurro.

Appuntamento il 30 agosto nell’atrio inferiore del Comune.

Per l’occasione, si esibirà in trio con Sebastiano Alioto alla batteria e Domenico Cacciatore al basso elettrico. Il concerto di Sciacca prevede anche la partecipazione della cantante Daria Biancardi.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti.

Per assistere al concerto, inserito tra gli eventi dell’Estate Saccense 2023, è stata attivata anche la prenotazione online su Eventbrite (link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-francesco-buzzurro-in-concerto-feat-daria-biancardi-702139246387)

Apprezzato in tutto il mondo per il suo approccio “orchestrale” alla chitarra e uno stile trasversale che fonde il mondo classico con il jazz e la musica popolare, Francesco Buzzurro proporrà i grandi successi di artisti come Gershwin, Chick Corea, Django Reinhardt e Jobim, oltre ad alcuni brani di sua composizione tratti dai suoi ultimi lavori discografici.