Akragas, ancora un pareggio: 1-1 con il Castellammare all’Esseneto

Secondo pareggio consecutivo per l’Akragas che nella decime giornata del campionato di Eccellenza non va oltre l’1-1 con il Castellamare. Allo stadio Esseneto di Agrigento un gol per tempo: a sbloccare il risultato sono i padroni di casa con Briones al 23º. Nella ripresa gli ospiti trovano la via del pareggio con un gol di Pizzo al 53º. I biancazzurri, nonostante i due pareggi consecutivi, mantengono il primato in classifica anche in virtù degli altri risultati. La nuova vicecapolista del campionato è il Pro Favara che vince il derby contro lo Sciacca in trasferta. Pareggio tra Nissa ed Enna mentre cade in casa il Mazara contro il Misilmeri.

I RISULTATI DELLA 10ª GIORNATA

Parmonval – Mazarese 1-2

Casteldaccia – Resuttana 1-0

Sciacca – Favara 0-1

Akragas – Castellammare 1-1

Mazara – Misilmeri 0-1

Nissa – Enna 1-1

Marineo – Città di Gela 2-1