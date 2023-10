Akragas, ancora una sconfitta interna: festeggia la Vibonese

L’Akragas subisce la terza sconfitta interna del campionato. Festeggia la Vibonese che ha sofferto non poco il ritorno dei biancazzurri. Grande prova del portiere ospite Del Bello.

PRIMO TEMPO

Al via la prima occasione la costruisce la squadra di casa con Cipolla che arriva con un attimo di ritardo sul cross di Grillo e Del Bello può respingere con i pugni. La Vibonese ha in Convitto una marcia in più. L’esterno rossoblu, al 14’ pennella in area un cross che crea scompiglio.

Due minuti più tardi arriva il vantaggio: sul primo angolo della gara, Gaeta pennella al centro un pallone che finisce tra i piedi di Tandara che deve soltanto spingere il pallone alle spalle di Sorrentino.

Tre minuti dopo, al 19’ arriva la doccia fredda per i biancazzurri. Gaeta fugge sulla destra al limite del fuorigioco, serve in mezzo l’accorrente Convitto che gira di destro per il due a zero.

L’Akagas subisce il colpo, bisogna attendere il 27’ per vedere una reazione. Ci prova due volte Grillo, poi Sanseverino, al 31’, con Del Bello che si oppone rifugiandosi in angolo. Al 39’ l’estremo difensore vibonese si supera ancora una volta sul colpo di testa di Cipolla.

SECONDO TEMPO

Coppa non ci sta, prova ad aumentare la pressione in avanti mandando in campo Marrale al posto di Rea. Proprio Marrale inizia a scaldare i guantoni di Del Bello che si salva con difficoltà in altre due occasioni, al 1’ e al 3’.

L’Akragas c’è ed il forcing viene premiato al 24’ con Di Mauro che scaraventa a rete una palla vagante in area di rigore.

Il finale è un arrembaggio, Cipolla da ottima posizione fallisce il pareggio mandando, di testa, la palla oltre la traversa. Le emozioni non mancano. Con l’Akragas protesa in avanti, la Vibonese sfiora infatti, in contropiede, due volte la terza marcatura con Tandara ma il risultato, dopo 6 minuti di recupero, non cambierà.

IL TABELLINO

AKRAGAS 1 – VIBONESE 2

Reti: pt 15′ Tandara, 18′ Convitto; st 24’ Di Mauro

AKRAGAS (4-3-1-2): Sorrentino 6, Baio 6.5 (39’ st Bruno 6), Pantano 6 (17’ st Mannina 6.5), Cipolla 6.5, Rechichi 5.5, Sanseverino 6, Scozzari 6, Grillo 6.5, Rea 6 (1’ st Marrale 6.5), Di Mauro 6.5, Scozzari 6, Trombino 5. A disp.: Busà, Perez, Rossi, Di Stefano, Puglisi, Pirvu. All. Coppa 6.

VIBONESE (3-4-1-2): Del Bello 8, Baldan 7.5, Esposito 6, Tandara 6.5, Convitto 7 (2’ st Furina 6), Onraita 6, Malara 6 (34’ st Castillo 6), Staropoli 6 (13’ st Scavone 6), Gaeta 6 (13’ st Iuliano 6), Anzelmo 6, Ciotti 6.5 (13’ st La Gamba 6). A disp.: Borrelli, Divittorio, Lorenzo, Larosa. All. Busce’ 6.5

Arbitro: Morello di Tivoli 6

Collaboratori: Cammarota-Lemos

Ammoniti: pt 36’ Grillo, 37’ Ciotti, 41’ Coppa; st 38’ Marrale