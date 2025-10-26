Calcio

Akragas, arriva la quinta vittoria consecutiva: 3-1 al Gela 

Grande prova dell’Akragas che vince la quinta partite su cinque e mantiene la testa della classifica insieme al Priolo

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

L’Akragas vince e convince. I biancazzurri superano 3-1 il Gela nella quinta giornata del campionato di Promozione confermando quanto di buono fatto vedere in questo primo scorcio di stagione. Il Gigante allunga la striscia positiva e balza in vetta alla classifica insieme al Priolo.

Entrambe le compagini sembrano già fare un torneo a parte con cinque lunghezze di vantaggio rispetto alle inseguitrici. Allo stadio Esseneto la partita si sblocca al 13º minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Llama con l’attaccante bravo ad anticipare tutti e insaccare alle spalle del portiere ospite.

La squadra di mister Catania trova il raddoppio ad inizio della ripresa. Al 48º Indelicato serve un delizioso cross a King che di testa non lascia scampo all’estremo difensore. L’Akragas macina gioco e non ha intenzione di fermarsi. Al 62º arriva la rete del 3-0 con Ten Lopez che si invola sulla fascia sinistra e serve a Gambino un pallone da spingere soltanto in rete.

Il Gela segna il gol del definitivo 3-1 con Scaglia su contropiede dopo un errore in fase di impostazione della difesa biancazzurra. Grande prova dell’Akragas che vince la quinta partite su cinque e mantiene la testa della classifica insieme al Priolo. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Agrigento, stabilizzati 196 dipendenti comunali: passano a 36 ore settimanali
Apertura

“Frode di 60 milioni di euro sui lavori di dragaggio del porto”, impianto resta sotto sequestro 
Agrigento

Hanno violato il Daspo, denunciati tre tifosi dell’Akragas
Agrigento

Movida sicura, più carabinieri impegnati nelle “zone sensibili”
Apertura

Estorsione con metodo mafioso a Canicattì, tribunale autorizza meccanico a lavorare 
Politica

Schifani “Elementi oggettivi confermano l’efficacia del mio Governo”