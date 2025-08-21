Calcio

Akragas, buon test contro l’Unitas Sciacca: all’Esseneto finisce 2-2

L’allenamento congiunto si è chiuso con il risultato di 2-2, ulteriore segnale di crescita per un gruppo che continua a mettere minuti preziosi e fiducia nelle gambe

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Un test probante, contro una squadra di categoria superiore, accolto da un pubblico caloroso e partecipato, che i ragazzi di mister Seby Catania hanno onorato al meglio nonostante i pesanti carichi di lavoro accumulati in queste prime tre settimane di preparazione.

Grande soddisfazione da parte del presidente Salvatore La Porta, che ha commentato:
«La nostra missione è quella di creare entusiasmo e riportare la gente allo stadio per vivere giornate di festa. Sono felice di vedere già così tanto interesse: significa che siamo sulla strada giusta».

Sulla stessa linea mister Catania, che al termine della gara ha sottolineato:
«Sono molto soddisfatto del lavoro dei ragazzi. L’entusiasmo che ci circonda deve farci capire la dimensione in cui ci troviamo».

L’allenamento congiunto si è chiuso con il risultato di 2-2, ulteriore segnale di crescita per un gruppo che continua a mettere minuti preziosi e fiducia nelle gambe in vista della nuova stagione.

