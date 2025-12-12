PRIMO PIANO

Furgone in fiamme lungo la statale 115, autista illeso

Le fiamme si sono sprigionate dal vano motore

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Un furgone che trasportava elettrodomestici è andato in fiamme lungo la strada statale 115 direzione Realmonte. Non si registrano feriti. L’autista è riuscito ad uscire dall’abitacolo e a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo che si è sviluppato dal vano motore; presenti anche la Polizia che si sono occupati della viabilità.

