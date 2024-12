Akragas, Callari: “Il risultato invoglierà nuovi soci, speriamo di mettere presto nero su bianco”

“Credo che la vittoria di oggi abbia rincuorato i nuovi soci, perchè se qualcuno che pensava di prendere tempo perchè non credeva in questa squadra, dopo questa prestazione molti si avvicineranno già domani mattina per concludere e mettere nero su bianco, perchè finchè non si conclude, sono solo parole. Sono quindi abbastanza ottimista, per la conclusione, entro le prossime 24 ore (entro oggi, ndr), per la conclusione della trattativa”.

Queste le parole del presidente dell’Akragas, Carmelo Callari, al termine della partita vittoriosa contro il Paternò. Segno che la trattativa non è stata ancora definita.