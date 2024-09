Akragas Futsal, esordio vincente nel campionato di C1: poker al Ficarazzi

Buona la prima per i biancazzurri dell’Akragas Futsal che espugnano il PalaSampognaro di Ficarazzi per 4 reti a 2. Bel match quello visto nel palazzetto palermitano con i ragazzi della Città dei Templi che passano subito in vantaggio con Di Bartolo ed amministrano il gioco con un buon giro palla che però non viene concretizzato con altre reti e quindi permette ai padroni di casa, fin lì ben organizzati e disciplinati difensivamente, di osare anche con il quinto di movimento e trovare su una bella azione la rete del pari con Marchese. Galvanizzati dal pari i padroni di casa si fanno più arrembanti continuando con il quinto, ma l’Akragas è una squadra esperta e dimostra di saper leggere la partita, attende e colpisce con Sirone per il 2 a 1 che manda le contendenti all’intervallo.

Ripresa che riparte con gli uomini di Fecondo che dopo la strigliata dell’intervallo rientrano in campo con più cattiveria e prendono definitivamente in mano il gioco trovando altre due reti con Colore e Di Bartolo che mettono al sicuro il match e concedono solamente a fil di sirena la rete del definitivo 4 a 2 a Di Chiara che rende meno amaro il passivo per i padroni di casa che pur sconfitti, dimostrano di essere una squadra tenace. Da sottolineare gli applausi a fine match del calorosissimo e correttissimo publico di casa. Akragas Futsal che quindi trova la terza vittoria consecutiva in questo inizio di stagione dimostrando grande maturità e mentalità da grande squadra conquistando 3 punti meritati che danno continuità e fiducia per il lavoro intrapreso.