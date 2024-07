Akragas, ingaggiato il centravanti di origini ghanese Eyram Leveh

Super colpo in attacco per l’Akragas. La Società biancoazzurra ha ingaggiato il centravanti di origini ghanese Eyram Leveh, classe 1999, ex Budoni in Serie D, girone G. Ha indossato anche la maglia della Vogherese nel girone A del Campionato di Serie D.

Leveh è una punta centrale, forte fisicamente e abile nei colpi di testa, grazie ai suoi 190 centimetri di altezza. Nella Serie D italiana ha collezionato circa 60 presenze, realizzando 15 reti tra campionato e Coppa Italia. Ha indossato anche le maglie di Virtus Verona, Union Clodiense Chioggia e Villafranca Veronese. Per Leveh anche un’esperienza in Kosovo con la maglia del KF Trepca 89. L’operazione di mercato è stato conclusa brillantemente dal Direttore sportivo Giuseppe Cammarata, grazie alla fattiva collaborazione degli agenti del calciatore gli avvocati Marco Montesarchio e Agostino Milioto “Sabbettese doc”.