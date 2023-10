Akragas, Llama votato miglior giocatore biancazzurro nel mese di settembre

Cristian Llama è stato votato il “miglior giocatore biancazzurro” per il mese di settembre dai componenti del Fans club Akragas. Nonostante un infortunio che lo sta tenendo fermo, l’ex di Catania e Fiorentina, nelle partite disputate, ha dimostrato tutto il suo valore fornendo un apporto considerevole in termini di esperienza e tecnica.

Ieri sera il giocatore è stato ospite del FCA e nel corso di una cena ha ricevuto il meritato riconoscimento consistente in una pergamena omaggiata dalla tipografia Maira di Paolo Vella; in occasione della prossima partita di campionato allo stadio Esseneto a Llama sarà donata una targa. Intanto per il mese di ottobre molti giocatori biancazzurri si stanno mettendo in evidenza e saranno decisive le prossime due partite per l’assegnazione del titolo. Infine il FCA da il benvenuto ai nuovi componenti Alberto Galatioto, Melchiorre Piraneo e Massimiliano Piraneo.