Akragas, mister Favarin presenta la sfida con la Nissa: “Dobbiamo fare una prestazione super”

L’Akragas continua la sua preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, dimostrando grande dedizione e attenzione ai dettagli. Sotto la guida esperta di mister Giancarlo Favarin, la squadra si è allenata intensamente allo stadio Esseneto di Agrigento. L’obiettivo è arrivare pronti alla sfida di domenica 15 dicembre, quando l’Akragas affronterà la Nissa in trasferta, un match che promette emozioni e richiede massima concentrazione. La squadra sta affinando tattiche e strategie per cercare di portare a casa un risultato positivo.