Akragas, pari con l’Acireale: curva vuota per protesta

L’Akragas interrompe la striscia negativa pareggiando, tra le mura amiche, contro l’Acireale e uscendo tra gli applausi del pubblico presente.

Con i padroni di casa privi di Lo Faso, Salvia, Christopoulos, che avrebbero lasciato la squadra, con la panchina composta esclusivamente da giocatori nati nel 2007 e con la curva sud vuota per protesta nei confronti della società, il pari è stato sicuramente il risultato più giusto. Primo tempo giocato meglio dalla squadra di casa ma senza emozioni create da entrambe le parti. La ripresa non è più entusiasmante della prima frazione di gioco. Al 30’ l’Acireale resta in dieci per l’espulsione di Romano che colpisce a gioco fermo Guigne. Nonostante la superiorità numerica, l’Akragas non riesce a guadagnare campo ed il gioco ristagna prevalentemente a centrocampo.

Al fischio finale, agli applausi per i biancazzurri, la squadra granata è stata contestata da un gruppo di tifosi acesi che avrebbero gradito tornare a casa con i tre punti in tasca.