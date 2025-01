Akragas, preso il centrocampista croato Domagoj Pusic

L’Akragas comunica con soddisfazione l’ingaggio di Domagoj Pusic, centrocampista croato classe 1991, che vanta una significativa esperienza internazionale. Pusic ha indossato la maglia della Croazia Under 20 e ha costruito la sua carriera militando in campionati di rilievo come quello bosniaco, malese, indonesiano, lituano e svizzero, dove ha giocato con il Lugano, allenato da

Zdeněk Zeman. Presenze anche in Europa League.

Il centrocampista arriva dal NK Bsk Bijelo Brdo, club del campionato croato, ed è noto per la sua qualità tecnica e visione di gioco. L’operazione di mercato è stata brillantemente condotta dal direttore sportivo Giuseppe Cammarata, rafforzando ulteriormente la rosa a disposizione di mister Giancarlo Favarin.

Domagoj Pusic ha già raggiunto Agrigento ed è al lavoro con i compagni di squadra per prepararsi alla prossima sfida casalinga contro il Locri, in programma il 5 gennaio.