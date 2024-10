Akragas, preso il terzino Riccardo Prestigiacomo

L’Akragas comunica di aver perfezionato l’ingaggio del terzino sinistro Riccardo Prestigiacomo, classe 2006, alto un metro e 93 centimetri. L’esterno difensivo arriva dall’Enna e nel recente passato ha vestito le maglie di Santa Croce e Marineo. È cresciuto nel settore giovanile del Palermo.

La Società biancoazzurra, dunque, rafforza ulteriormente la batteria Under nella rosa a disposizione di mister Pino Rigoli. Prestigiamo (in foto col direttore sportivo Giuseppe Cammarata) è già a disposizione dello staff tecnico per gli allenamenti in vista della sfida di domenica 6 ottobre sul campo della Nuova Igea Virtus.