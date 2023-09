Akragas, scuole calcio gratis allo stadio: ecco come aderire

La Società dell’Akragas invita tutte le scuole calcio della provincia di Agrigento a partecipare gratuitamente alle partite casalinghe della formazione biancazzurra nel campionato di Serie D.

L’iniziativa avrà inizio dalla sfida di domenica contro il Trapani.

Per aderire al progetto, e per ulteriori e maggiori informazioni, è possibile contattare il responsabile dell’Academy Akragas, Gianmarco Puglisi all’email: akragasacademy@gmail.com. In occasione della partita contro il Trapani è necessario prenotare la presenza allo stadio Esseneto entro sabato 30 settembre, alle ore 12.