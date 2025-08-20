Calcio

Akragas SLP, due nuovi innesti: Tavella e King

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Nuovo innesto in casa Akragas SLP. Il direttore sportivo Tino Longo ha voluto assicurarsi le prestazioni di Gabriel Tavella, classe 2006, giovane di prospettiva capace di ricoprire più ruoli nel reparto difensivo. Terzino destro naturale, ma con la possibilità di agire anche da “braccetto”, Tavella vanta già esperienze in Serie D con le maglie di Canicattì e Castrum Favara.

«Sono felice di essere qui, questa è una piazza importante – ha dichiarato Tavella –. Sono stato accolto bene da tutto il gruppo e voglio contribuire alla crescita della squadra, riportando entusiasmo e gente allo stadio».

Insieme a lui, vestirà la maglia biancazzurra anche Charles Kingcentrocampista ex Kamarat e protagonista della promozione in Eccellenza. Queste le sue prime parole da neo giocatore dell’Akragas SLP: «Conosco bene questo impianto, sono felice di essere qui. In campo do sempre tutto e statene certi, lotterò per questi colori».

Due tasselli importanti che arricchiscono la rosa di mister Seby Catania in vista della nuova stagione.

Intanto, anche il direttore sportivo Tino Longo ha fatto il punto della situazione in un video diffuso dalla società. Non si disputerà invece l’allenamento congiunto con la Nissa previsto al “Tommaselli” di Caltanissetta: le due società hanno concordato di perfezionare prima il lavoro atletico differenziato, evitando test così ravvicinati. Oggi pomeriggio alle 17 confermato l’allenamento congiunto dell’Esseneto contro lo Sciacca. 

