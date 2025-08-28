Calcio

Alexander Korè è il nuovo attaccante dell’Unitas Sciacca

Attaccante francese originario della Costa d'Avorio, classe 1992

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

L’Unitas Sciacca ufficializza l’arrivo di Alexander Korè, attaccante francese originario della Costa d’Avorio, classe 1992, proveniente dal Brexis, formazione con cui nella scorsa stagione ha conquistato la Coppa Italia di Eccellenza del Trentino Alto Adige.

Con una struttura fisica imponente, Korè porta peso e presenza al fronte offensivo, ma anche esperienza, offrendo nuove e diverse soluzioni al tecnico Giovanni Iacono. Il suo ingaggio rappresenta un ulteriore e importante tassello di un organico ormai sostanzialmente completo, pronto ad affrontare la nuova stagione con ambizione e determinazione.

Da oggi, Korè è a disposizione dello staff tecnico e ha già iniziato gli allenamenti con i nuovi compagni. Non è escluso il suo immediato impiego nella prima partita ufficiale della stagione, in programma domenica 31 agosto a Castelvetrano contro la Folgore, valida per il turno di andata di Coppa Italia.

