Arbitri agrigentini in Piemonte per il progetto “In Alto”

Venerdì 31 Marzo partiranno per il Piemonte 5 arbitri Agrigentini selezionati dalla commissione tecnica dell’AIA Agrigento per partecipare al Progetto IN ALTO. I 5 arbitri accompagnati dal loro presidente Gero Drago e dagli Organi Tecnici Calogero Giardina e Piero Costanza parteciperanno a diverse attività di formazione seguendo un programma che è cominciato proprio in Sicilia dove dal 3 al 5 marzo si è svolto il primo incontro del progetto “In Alto” che vede coinvolte le Sezioni di Agrigento, Locri, Torino e Treviso. Si tratta di un’iniziativa che ha come obiettivo l’interscambio di arbitri tra i diversi territori, per permettergli di toccare con mano le differenze tecniche e di approccio culturale. I giovani associati, dirigendo partite in altre regioni, hanno così la possibilità di misurarsi anche al di fuori della propria realtà.

La prima tappa di questo progetto è andata in scena ad Agrigento, dove il Presidente Gero Drago ha accolto una delegazione della Sezione di Treviso, guidata dal Presidente Calogero Castellino, con cinque giovani arbitri e tre dirigenti. Presenti anche i Presidenti delle Sezioni di Torino Andrea Mazzaferro e di Locri Anselmo Scaramuzzino.

“Siamo molto soddisfatti di come sia andata questa prima occasione di incontro – ha commentato il Presidente della Sezione di Agrigento Gero Drago– Si è trattato di un grande momento di socializzazione ed aggregazione. Un modo per mettere insieme arbitri provenienti da realtà diverse, consentendogli di vivere questa esperienza per una crescita non solo arbitrale ma anche umana. Per la realizzazione di questo progetto, che nella sia fase iniziale sembrava difficile, bisogna ringraziare la Presidenza AIA e tutto il Comitato Nazionale, che con il proprio aiuto lo hanno reso possibile”.

Il programma ha previsto il venerdì sera una riunione tecnica, aperta dal Componente del Comitato Nazionale dell’AIA Stefano Archinà e tenuta dal Responsabile della CAN D Alessandro Pizzi. Tra i focus toccati, oltre all’esame di una serie di filmati didattici, anche quelli dell’importanza di arbitrare in territori diversi e del giusto approccio che si deve avere alla gara che si è chiamati ad arbitrare. Alla serata hanno partecipato anche il Presidente del Comitato Regionale Arbitri della Sicilia Cristina Anastasi ed il suo Vice Antonino Sciabarrà.

Il sabato gli arbitri trevigiani, accompagnati da un tutor e da un osservatore che li ha visionati ufficialmente, hanno diretto nella zona di Agrigento alcune partite della categoria Allievi Regionale. Un’esperienza che gli ha permesso di constatare le differenze, culturali e tecniche, tra il calcio veneto e quello siciliano.

Il progetto, oltre all’aspetto prettamente tecnico, prevede anche uno scambio culturale. La domenica infatti si è svolta una gita in alcuni dei luoghi storici più caratteristici di Agrigento, tra cui l’immancabile Valle dei Templi.