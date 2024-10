“Arnold Classic Europe Madrid 2024”, ottimi risultati per il culturista agrigentino Erriu

Un sogno che si realizza per il culturista agrigentino Gabriele Erriu al “Arnold Classic Europe Madrid 2024” una delle gare più prestigiose del culturismo internazionale. Sabato si è confrontato con i migliori atleti provenienti da tutto il mondo rientrando nella classifica top 6 su 10, è stata un esperienza unica e indimenticabile per il buon piazzamento del culturista agrigentino che grazie al suo impegno e il suo team

composto dal noto culturista Alfio Strano anch’egli agrigentino e il supporto tecnico di Nino La Porta preparatore atletico.

Per Erriu non è la prima volta che approda a tali gare,impegno costante duri allenamenti lo hanno sempre portato a dei buoni piazzamenti.