Auto, alla scuderia RO racing arriva Alessandro Gabrielli

E’ un colpo davvero invidiabile quello messo a segno dalla scuderia RO racing in questo inizio di stagione. Il sodalizio di Cianciana ha, infatti, raggiunto un accordo con Alessandro Gabrielli. Il pilota di Ascoli Piceno, classe “69, dal palmares davvero invidiabile, è indubbiamente uno dei piloti più esperti della velocità in salita, i suoi titoli vinti nella massima serie nazionale, nel 2019 e nel 2021, non hanno bisogno di alcun commento. Gabrielli terrà alto il nome della scuderia a bordo della sua Picchio Alfa Romeo 4C, con cui sarà al via delle gare valide per il Campionato italiano velocità della montagna e di alcune prove della serie europea.

“Siamo felici di poter annoverare Alessandro tra le nostre fila per la stagione 2023 – ha detto Rosario Montalbano presidente della scuderia RO racing – siamo al lavoro per rafforzare la nostra presenza nella disciplina della salita, dove lo scorso anno ci ha rappresentati egregiamente Antonino Torre, che continuerà ad essere dei nostri anche nella stagione che sta per iniziare”.

Alle parole del presidente fanno eco quelle di Alessandro Gabrielli: “Spero che quella che abbiamo avviato possa essere una collaborazione ricca di successi, mi prodigherò affinché ciò possa accadere. Sono pronto per salire nuovamente in auto per disputare un campionato dove vorrò essere protagonista e giocarmi le mie carte, nonostante siano cambiati i regolamenti tecnici e la concorrenza sarà sempre più agguerrita”.