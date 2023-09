Basket, Fortitudo Agrigento sconfitta da Nardò in Supercoppa

Esordio ufficiale amaro per la Fortitudo Agrigento che viene sconfitta nel primo turno di Supercoppa da Nardò. Al PalaMoncada finisce 54-67 per i pugliesi. La squadra di coach Damiano Pilot parte forte nel primo quarto grazie alle giocate di Ambrosin e Polacovich e chiude in vantaggio. Nel secondo quarto la partita diventa più tattica e gli ospiti riescono a passare in vantaggio chiudendo la frazione sul 27-28. Nel terzo quarto i granata mettono la freccia e Nardò chiude con 33-43. L’ultimo quarto è combattuto ma gli agrigentini non riescono a ribaltare il risultato. La Fortitudo Agrigento sarà impegnata il prossimo 15 settembre nel derby contro Trapani.

Moncada Energy Group Agrigento – Nardò 54 – 67

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 22, Cohill 6, Chiarastella 5, Polacovich 10, Morici 6, Peterson 4, Ronca 2, Sperduto, Meluzzi, Traoré. All.: Pilot.

Andrea Pasca Nardò: Stewart Jr. 25, La Torre 6, Donda, Parravicini 10, Maspero 6, Nikolic 4, Ferrara 2, Iannuzzi 11, Trunic. All.: Di Carlo.

Arbitri: Luca Attard, Alberto Maria Scrima e Francesco Praticò.

Note: parziali: 20-14, 7-14, 6-15, 24-19