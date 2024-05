Basket, la Fortitudo Agrigento retrocede in serie B

La Fortitudo Agrigento retrocede matematicamente in serie B. Fatale la sconfitta di ieri sera contro Cento. Il punteggio finale è 79-68. Una stagione deludente culminata con l’aritmetica retrocessione per Agrigento. Troppi bassi e pochi alti e anche qualche rimpianto soprattutto nella fase salvezza quando la Moncada, nelle ultime apparizioni, sembrava essere tornata una squadra viva. Adesso mancano le ultime tre partite per conclude la stagione che ha sancito il ritorno in serie B per Agrigento.