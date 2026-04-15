Agrigento

Benessere e sport alla “Tenda dello slancio” con la giavellottista Parolino

L'evento sportivo/culturale che si svolgerà domenica 19 aprile alle ore 9:30 prezzo la Villa Bonfiglio di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si svolgerà domenica 19 aprile alle 9:30 presso la Tenda dello slancio” sita ad Agrigento nella storica villa Bonfiglio, un evento sportivo e culturale denominato   Il lancio del cuore “benessere e sport”, che darà il via al primo appuntamento della  Comunità Porta Aperta di Agrigento.

Ospite d’eccezione Giusi Parolino, atleta della ASD Milone Siracusa Pluricampionessa italiana di lancio del giavellotto, con oltre 200 medaglia d’oro, 20 titoli di Campionessa Italiana e una prestigiosa medaglia di bronzo ai campionati Europei, che in questa occasione la giavellottista ha deciso di sostenere la Comunità Porta Aperta di Agrigento con un evento destinato a tutti.

“Saranno trattati diversi temi che possono essere d’aiuto a tante persone- dichiara Giusi Parolino– durante l’incontro si parlerà  dei vari studi che hanno dimostrato l’importanza dell’attività fisica e i benefici che ha sul sistema nervoso ( verranno riportati vari testi del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie-Università di Bologna ). L’esercizio fisico è noto per i suoi effetti benefici sul corpo, ma un aspetto meno conosciuto riguarda l’impatto positivo che ha sul sistema nervoso.L’attività motoria di fatto è fondamentale per i neuroni perché stimola la produzione di fattori neurotrofici come il BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), agendo come un “fertilizzante” che favorisce la neurogenesi (nascita di nuovi neuroni) nell’ippocampo e migliora la plasticità sinaptica. Il movimento riduce l’infiammazione cerebrale, aumenta l’ossigenazione e promuove la sopravvivenza neuronale, potenziando memoria e funzioni cognitive; seguirà una semplice lezione teorico/pratica per dimostrare come  l’attività fisica regolare sia fondamentale per la salute, previene malattie croniche come diabete, tumori e patologie cardiovascolari, non ultimo migliora la salute muscolo-scheletrica, il controllo del peso, riduce lo stress e migliora l’umore; “Muoversi”, conclude- secondo Humanitas e AIRC, è essenziale per la longevità e il benessere psicofisico generale.

La Comunità Porta Aperta vi aspetta per condividere questa energia e riscoprire insieme che lo sport è  prima di tutto un linguaggio di benessere e inclusione.  Non mancate all’appuntamento con la salute e la passione domenica 19 aprile alle 9:30 presso la Tenda “Lo Slancio” ,Villa Bonfiglio -Agrigento.

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