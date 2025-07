Calcio a 5, Città di Canicattì C5 al via la nuova stagione 

Al via la nuova stagione dei biancorossi del Città di Canicattì, dopo aver disputato per due anni di fila i play off in serie C2, ed un anno il massimo campionato regione della Serie C1, i biancorossi ripartiranno con un nuovo progetto nella serie C2 di Calcio a 5.

Tanti i nuovi arrivi in casa biancorossa, a partire dalla dirigenza con il nuovo ingresso del dirigente Antonio Corsello, il quale vanta una lunga esperienza nel mondo del calcio a 11 ed in particolar modo nel calcio a 5 sia a livello regionale che nazionale, che andrà a collaborare con il già riconfermato dirigente Ferdinando Faldetta, lo staff tecnico, invece, sarà totalmente rivoluzionato con l’ingresso, nella panchina biancorossa, di mister Jack Giardina, allenatore che non ha bisogno di presentazioni, avendo calcato campi di tutta Italia ed avendo alle spalle numerosissimi anni di esperienza nel mondo del futsal con in bacheca svariati trofei conquistati con diverse squadre allenate, ad affiancarlo ci sarà il preparatore dei portieri Salvatore Di Marco, anche lui con numerosi anni di esperienza sia da giocatore che da preparatore dei portieri il quale già da molti anni affianca Mister Giardina, dal punto di vista della squadra, invece, molti sono i nuovi innesti oltre i riconfermati della scorsa stagione, come: Biasco, Martines, Fregapane, Oglialoro, mentre ad oggi sono già stati presentati come nuovi ingressi: Di Bartolo, Mammano, Giardina, Polizzi, Lo Vetere giocatori di altissimo livello avendo anche giocato e vinto trofei in categorie superiori, inoltre da indiscrezioni sembra che sia anche chiusa la trattativa con i giocatori: Spaziani, Casella e Macaluso, i quali verranno presentati a breve, al termine di tutte le formalità di rito. Oltre ciò la società è ancora attiva sul mercato e non si esclude l’arrivo di altri atleti di livello importante.

“Siamo felici ed entusiasti di ripartire con un nuovo progetto al quale crediamo molto cercando di prenderci quante più soddisfazioni possibili – dichiara la società biancorossa – l’obiettivo principale, davvero importante, è quello della crescita costante della nostra società, vivremo certamente un campionato ricco di emozioni e lotteremo, come sempre abbiamo fatto, per portare il nome di Canicattì più in alto possibile. Al momento siamo in fase di organizzazione per cercare di dare al mister quanti più profili validi che andranno ad assecondare le sue esigenze a la sua visione tecnico tattica, sappiamo delle difficoltà che ci aspettano in questo campionato, dove incontreremo squadre ben attrezzate ma daremo sempre il massimo in ogni partita”.

Inoltre, ricordiamo che la società del Città di Canicattì ha preso in gestione la Palestra Comunale “M. Mura”:

“Investire sulla struttura è stato da sempre nei progetti di questa società, già da un anno abbiamo cercato di rivalorizzare l’impianto “M. Mura”, obiettivo che ci permetterà di lavorare su tantissime attività sportive mettendoci ovviamente anche a servizio della comunità Canicattinese e delle varie associazioni di ogni genere che vorranno attingere alla struttura stessa”