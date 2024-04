La Nissa vince il campionato di Eccellenza e torna in Serie D dopo 11 anni. Grande festa al “Tomaselli” di Caltanissetta dove i biancoscudati, davanti a 7 mila spettatori, superano per 1-0 il Castelbuono conquistando l’aritmetica promozione in quarta serie. La Pro Favara, seconda in classifica, dista ormai nove lunghezze.