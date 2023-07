Calcio mercato, tre nuovi acquisti per il Pro Favara

Tre nuovi ingressi nella Pro Favara. Si tratta di Mirko Bertella è un giocatore della Pro Favara a titolo definitivo. Arrivato in prestito la passata stagione dal Licata, dove aveva disputato alcune stagioni, il terzino vestirà anche per il prossimo campionato la maglia gialloblù.

Classe 2004, catanese, Bertella sarà ancora a disposizione del mister Gaetano Catalano a seguito dell’ottima stagione disputata rivelandosi uno dei punti fermi del reparto difensivo.

Emanuele Di Bella giovane peloritano è un terzino ambidestro. Lo scorso anno, con ben 27 presenze, è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato, nel girone B di Eccellenza, con la maglia dell’Igea Virtus, vincendo anche la Coppa Italia Regionale.

È cresciuto nel Camaro, ha maturato poi importanti esperienze nell’under 17 del Parma e nell’under 19 della Reggina. Rientrato in Sicilia ha giocato con la maglia del Paternò e, lo scorso anno, con la maglia giallorossa della squadra di Barcellona Pozzo di Gotto dove ha centrato il doppio successo.

Dennis Sansone affiancherà l’esperto Lamin Ceesay per difendere la porta gialloblù. Il ventenne, infatti, indosserà i guantoni della Pro Favara.

L’estremo difensore di Mazara del Vallo arriva in prestito dalla Sancataldese. In precedenza ha giocato nelle formazioni giovanili del Trapani ed indossato anche le maglie della Dolce Onorio e della Folgore. Lo scorso anno è stato il secondo portiere nell’Akragas